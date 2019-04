Suriano (M5S) annuncia arrivo fondi per Catania su ricerca e istruzione

La deputata del Movimento Cinque Stelle Simona Suriano esprime soddisfazione per lo stanziamento, da parte del governo, di importanti finanziamenti destinati anche alla città etnea.

Come annuncia la deputata sono complessivament 541 i milioni per il mezzogiorno destinati ad asili, sicurezza strade, filiera agricola, bonifiche e ricerca. A ciò si aggiunge l’introduzione della quota strutturale del 34% per i fondi per le regioni del Sud e la nuova governance del Fondo Sviluppo e Coesione.



“Per gli asili nido il governo ha destinato 21 milioni di euro per un piano straordinario destinato alle 7 città metropolitane nel Mezzogiorno – tra cui Catania – finalizzati alla costruzione di nuove strutture. Inoltre, 15 milioni di euro saranno destinati a un progetto di ricerca proposto dal Ncr di Catania, in collaborazione con la Regione Siciliana, denominato “Materials and processes beyond the nanoscale”, ha affermato Simona Suriano.



“Questo è il governo dei fatti e i fondi rappresentano linfa vitale per il nostro tessuto sociale che sconta anche il dissesto di una città importante come Catania. La ministra per il Sud Barbara Lezzi sta compiendo un lavoro molto importante: oltre I nuovi asili sarà finanziata la ricerca, senza dimenticare l’allargamento della platea per i destinatari degli incentivi di Resto al Sud, il programma per l’auto imprenditorialità destinato al meridione. Parallelamente – conclude Suriano – con la vice ministra Castelli, in attesa di un incontro con il sindaco Pogliese che avverrà prossimamente, stiamo studiando tutte le misure che si possono applicare per sostenere Catania”.