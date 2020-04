Marano (M5S) presenta un emendamento contro il taglio fondi ai talassemici

“Le istituzioni hanno il dovere di stare al fianco soprattutto dei più deboli. Per questa ragione non potevamo rimanere inerti dinanzi alla mannaia della Regione Siciliana che ha tagliato drasticamente I fondi destinati ai talassemici. Un taglio che penalizza i malati gravi che beneficiano di una indennità necessaria per coprire le cure e che stravolgerebbe la vita di oltre 1700 persone specie in un momento così drammatico per tutto il Paese". Lo ha detto la deputata regionale del Movimento Cinque Stelle Jose Marano annunciando la presentazione dell'emendamento in merito ai fondi per le persone talassemiche.

"Di conseguenza - continua - ho presentato un emendamento alla legge di stabilità che andrà in votazione nelle commissioni, e poi all'Ars, al fine di aumentare le risorse destinate ai talassemici. Si possono prelevare dai capitoli destinati alla formazione. Non possiamo lasciare i più bisognosi di supporto indietro”.