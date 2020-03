Barbagallo (PD): "Preoccupanti ritardi per i tamponi sul Coronavirus"

"Sono molto preoccupato del ritardo con cui vengono esitate le richieste di tampone nel territorio della regione siciliana dove centinaia di cittadini, pur in presenza dei sintomi, attendono da settimane". A dirlo è il deputato del Pd all'Ars Anthony Barbagallo che chiede chiarimenti sulle procedure seguite dal Sistema sanitario regionale.

"Ad aggravare ulteriormente il ritardo - afferma - è la singolare circostanza che sono pochissimi i laboratori accreditati per l'analisi dei tamponi. Sarebbe paradossale scoprire che il numero contenuto di casi positivi di Covid19 in Sicilia sia la conseguenza dell'enorme ritardo nell'effettuazione dei tamponi, piuttosto che della effettiva diffusione dell'epidemia. Ci aspettiamo dal governo regionale misure indifferibili, come l'implementazione del personale nei servizi di epidemiologia e laboratori satelliti per velocizzare l'esame dei campioni prelevati". Il deputato del Pd interviene anche sulla vicenda dell'ospedale Cannizzaro di Catania, per la quale il Partito democratico ha presentato un'interrogazione urgente. "Vorremmo sapere le ragioni per cui è stato consentito ad un cittadino di recarsi direttamente al reparto ed in quella sede effettuare il tampone. Sarebbe opportuno chiarire se è stato un errore o, se è accaduto altre volte, quanti tamponi sono stati effettuati nel reparto senza rispettare le prescrizioni del Ministero. Non vorremmo, infatti, che qualcuno abbia pensato di attivare una corsia preferenziale rispetto ai protocolli governativi".