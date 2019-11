Teatro Bellini, Pogliese: "Un fondo per la comunicazione"

Dopo i primi spiragli di luce per il teatro Massimo Bellini e la ripresa della programmazione è arrivato l'intervento del primo cittadino Salvo Pogliese.

"La ripresa della programmazione del Teatro Massimo Bellini - spiega - è il migliore viatico per superare l’attuale crisi, che ha radici antiche, e avviare la rinascita della massima istituzione culturale catanese. Un impegno che vale quanto una garanzia, quello messo in campo a presidente Musumeci, dall’assessore Messina, dal commissario dottoressa Lo Cascio e dalle organizzazioni sindacali, i quali, ciascuno per la propria competenza, stanno facendo la loro parte per fare riaprire le porte del teatro con una proposta di alto profilo sia culturale che organizzativo".

Poi l'impegno da sindaco metropolitano: "Il gioiello del Sada tornerà prestissimo centrale nell’offerta musicale nazionale e regionale e per questa finalità, dopo nove anni, posso annunciare che nel bilancio della Città metropolitana che ho appena predisposto, sono inseriti 350 mila euro per sostenere la ripresa del TMB. Inoltre, grazie all’incremento esponenziale di introiti che stiamo registrando con la tassa di soggiorno, per la seria lotta all'evasione tributaria che abbiamo avviato, dopo anni di colpevole lassismo, stanzieremo un fondo per la comunicazione turistico-culturale del Teatro Massimo Bellini come integrazione alle attività ordinarie. Anche questo un fatto inedito per gli ultimi anni, con il Comune che riesce finalmente a dare concretamente una mano al Teatro. Siamo consapevoli che Catania e Bellini sono un’unica cosa: ci stiamo rialzando tutti insieme, come atto d’amore verso una città che non merita di essere usata e strumentalizzata per tornaconti politici e o personali, come purtroppo finora è accaduto, sulla pelle dei lavoratori, delle maestranze e degli orchestrali di uno dei teatri più belli e importanti d’Europa e del mondo".