Tremestieri Etneo approva all'unanimita la mozione "Plastic Free"

E'stata approvata all’unanimità dal consiglio comunale di Tremestieri la mozione Plastic Free proposta dal Movimento 5 Stelle etneo. “Si tratta di una grande vittoria per il Movimento 5 Stelle – afferma la consigliera M5S Simona Pulvirenti – che ottiene un’approvazione all’unanimità. Ma ancora di più è una vittoria per l’ambiente. La mozione infatti impegna il Sindaco e la giunta ad aderire all’iniziativa ministeriale #IoSonoAmbiente, diffondendo sui propri canali social, con l’obiettivo di sensibilizzare i cittadini su questo importante tema. Ad adottare tutti i provvedimenti utili a liberare dalla plastica usa e getta gli uffici comunali e le aule del Consiglio e della Giunta comunale ed incentivare un graduale e progressivo divieto dell’uso di materiali plastici non compostabili per le attività ristorative e ricettive del territorio, le sagre, gli eventi e le manifestazioni scolastiche e non".