Terme di Acireale, la Regione ha il progetto di rilancio

La Regione Siciliana acquisterà il complesso termale di Acireale per riqualificarlo e rilanciarlo. La Giunta regionale, presieduta da Nello Musumeci, dopo la relazione dell'assessore dell'Economia Gaetano Armao che ne ha seguito l'iter istruttorio, ha approvato il “Programma di sviluppo del turismo termale” in Sicilia.

Sulla base di quanto stabilito, l’impianto di Acireale, insieme al complesso di Sciacca, saranno gli elementi costitutivi del nuovo Programma. Per raggiungere l’obiettivo, le terme di Acireale, chiuse dal 2015 per problemi economico-finanziari e dopo due aste pubbliche andate deserte, saranno acquistate dalla Regione che provvederà alla loro riapertura e valorizzazione.

“Con questa iniziativa - commenta il governatore Nello Musumeci - vogliamo restituire al territorio acese un bene che ha una valenza storica e turistica inestimabile. Dopo anni di abbandono, gli impianti in Sicilia potranno tornare ad essere un punto di forza e un motivo di attrazione per il turismo termale. Investiremo in questo, che è un progetto strategico che ci consente di diversificare e destagionalizzare l’offerta turistica, con evidenti benefici per il territorio”.