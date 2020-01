Mutui sospesi per il terremoto, Drago: "Le banche si attengano alle norme"

La senatrice del Movimento Cinque Stelle Tiziana Drago interviene per segnalare alcune anomalie nell’erogazione di alcuni benefici spettanti ai cittadini dei nove Comuni della provincia etnea colpiti dal sisma del 26 dicembre 2018.

“Mi sono state segnalate dai cittadini lentezze o veri e propri blocchi nel percorso per ottenere la sospensione delle rate dei mutui. A tal proposito - spiega - ribadisco quanto già affermato ad inizio gennaio in seguito ad un colloquio con i vertici dell’Associazione bancaria italiana (Abi) che sull’argomento ha diramato una circolare informativa a tutti gli istituti di credito, onde evitare eventuali segnalazioni dei clienti alla Centrale Rischi. I cittadini dei comuni colpiti dal sisma hanno diritto alla sospensione delle rate dei mutui per un altro anno, previa presentazione espressa richiesta all'istituto bancario presso cui hanno acceso il mutuo ipotecario. Inoltre, si potrà scegliere se sospendere l'intera rata o solo la quota capitale, aggiunge la senatrice pentastellata. In particolare, pare sia un unico istituto bancario noto, a 'rallentare' l'attuazione di quanto sopra. Ho personalmente e nuovamente sollecitato referenti di spicco dell'ABI, affinché si faccia chiarezza e si intervenga tempestivamente. L'impegno di questo Governo per i Comuni colpiti dal sisma è costante e tangibile", conclude la Drago.