Tessere Amt per i disabili, Curia: "Velocizzare l'iter di rilascio"

Sono circa tremila i cittadini, con una disabilità superiore al 67%, che a Catania beneficiano della tessera gratuita per il trasporto pubblico locale. Della questione se n'è occupata la terza commissione consiliare, presieduta da Bartolo Curia, che ha affrontato i ritardi nella procedura del rilascio delle tessere.

Una legge regionale, la 68 del 1981, ha previsto infatti l'agevolazione che viene coperta all'interno delle somme che vengono destinate agli enti locali per i rimborsi chilometrici. Nella domanda che i cittadini debbono fare occorre allegare una certificazione medica, convalidata dalla commissione medica di verifica dell’Inps, che attesti la disabilità e la sua percentuale.

"Abbiamo riscontrato - ha detto il presidente della commissione Curia - un rallentamento delle procedure di rilascio e di rinnovo delle tessere e ci siamo confrontati con gli assessori Giuseppe Lombardo, Alessandro Porto e con il presidente dell'Amt Giacomo Bellavia per trovare una soluzione".

"La riduzione costante del personale comunale - ha aggiunto Curia - ha comportato tempi più lunghi per esitare le pratiche. L'assessore Lombardo é stato molto chiaro sul punto e ha garantito che verificherà subito la situazione attuale facendo in modo di velocizzare le tempestiche degli uffici e lo ringraziamo per la solerzia dimostrata".