Trecastagni si "scalda" in vista del voto, Drago (M5S): "Serve correttezza"

Il giorno del voto si avvicina e a Trecastagni la situazione politica è in fermento tra annunci di candidature e discussioni interne ai partiti che puntano a conquistare la sindacatura. Sul versante pentastellato ha cercato di fare chiarezza la senatrice del Movimento Cinque Stelle Tiziana Drago che ha chiesto, prima di tutto, correttezza e ha bacchettato alcune fughe in avanti.

"I valori legati all'etica politica - dice Drago - non si possono transigere per mere ambizioni personali o per calcoli politici: per questa ragione i candidati della lista M5S continueranno a lavorare per presentare a Trecastagni validi programmi, valide forze e valide energie.Quello che conta è il bene della città che, ora più che mai, ha bisogno della credibilità, delle proposte, della capacità di governo e non di personalismi. Si sta lavorando a stretto contatto con i cittadini, parlando di programmi, progetti, proposte e non di politichese. Non basta la capacità retorica, soprattutto se a copertura di prime donne che stentano a comprendere che il podio non gli appartenga più. I trecastagnesi sono più intelligenti di quanto pensiamo e certi modi di intendere la politica ledono la loro intelligenza".