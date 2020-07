Amministrative, a Trecastagni Nuccio Russo organizza un incontro con i cittadini

Si terrà il prossimo martedì, 14 luglio, un incontro a Trecastagni organizzato dall'ingegnere Nuccio Russo per delineare il rilancio della cittadina alle pendici dell'Etna. Russo, già assessore e vicesindaco dal 1998 al 2003 (sindacatura Torrisi) e di consigliere comunale dal 1985 al 1990 e dal 2003 al 2008, spiega in una nota di non essere Non al momento candidato per la poltrona di primo cittadino. Però l'incontro dovrebbe servire, quindi, a "tastare il terreno" e capire , come recita il comunicato stampa, "se le idee e i programmi possano essere condivisi e divenire centrali per un futuro "cammino politico.

“Il laboratorio politico per il quale io, con un nutrito gruppo di appassionati della vita pubblica, ci stiamo impegnando – spiega Russo - intende rappresentare il “contenitore” per tutti coloro che vogliono partecipare, con la consapevolezza che ogni cittadino può essere candidato alla gestione della cosa pubblica. Siamo rimasti tutti increduli per lo scioglimento del nostro Comune per infiltrazione mafiosa. Abbiamo assistito, inermi, alla gestione dei commissari prefettizi. Adesso occorre partecipare attivamente per riprendere in mano il futuro, quale diritto del popolo. L’obiettivo della serata di martedì, per cui sproniamo le persone ad intervenire e ad esporre le proprie idee con serietà, è dar luce ad un progetto lungimirante che punta al futuro, guardando anche ad un recente passato in cui il nostro territorio è stato protagonista della vita pubblica”.

Diverse le proposte già sul tavolo preannunciate da Russo, tra cui la riorganizzazione della macchina amministrativa comunale, premialità per gli investimenti commerciali nel centro storico, una convenzione con istituti bancari per micro-crediti e la programmazione di un sistema dei comuni posti "a corona" dell'Etna (Nicolosi, Pedara, Trecastagni, Viagrande e Zafferana).