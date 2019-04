Aumento Tari a Trecastagni, l'ex assessore Trovato chiede l'intervento del prefetto

"La commissione prefettizia insediatasi a Trecastagni ha approvato il piano economico e finanziario per la determinazione dei costi del servizio di nettenza urbana (PEF), prevedendo un aumento di spesa di 300 mila euro rispetto al 2018. Questo fatto è assolutamente inspiegabile".

Lo afferma Raffaele Trovato, ex assessore del comune di Trecastagni, che aggiunge: "Nonostante sia stato raggiunto il 40% di raccolta differenziata e il servizio di raccolto non è migliorato, si è deciso di mettere le mani nelle tasche dei cittadini, colpendo maggiormente le famiglie e le imprese, con buona pace della senatrice Drago, la quale si è congratulata per il buon lavoro svolto dalla commissione. Mi auguro che il prefetto di Catania intervenga per porre fine a questo inefficiente modo di amministrare".