Trecastagni, la senatrice Drago (M5S) incontra i candidati a sindaco

La senatrice del Movimento Cinque Stelle Tiziana Drago ha incontrato, ieri, i potenziali candidati a sindaco di Trecastagni Pippo Messina, Raffaele Trovato, Nuccio Russo e Concetta Ambra per chiedere una campagna elettorale tesa al bene della città con idee e proposte e in un clima sereno. "Trecastagni, dopo ciò che è accaduto nel recente passato della sua storia politica, merita serenità e merita una campagna elettorale che veda avversari ma non nemici - spiega la senatrice - programmi e non insulti, confronti e non scontri sul piano personale. Per questa ragione è stato piacevole incontrare tutti i candidati a sindaco che con la loro diversità costituiscono una ricchezza per la comunità: il sale della democrazia è proprio il confronto e ho auspicato che esso possa sempre essere condotto sui binari del rispetto reciproco e del fair play istituzionale". "Da rappresentante dei cittadini in Senato, e quindi da rappresentante trasversale dei cittadini e non da voce di partito, ho sentito il dovere di discutere proprio di questi temi con i candidati a sindaco poiché avevo avvertito un clima inquinato e distante dal dibattito politico che Trecastagni merita. E' importante riflettere anche sulla legalità, sui principi base della res pubblica e ho detto loro che sarò disponibile con tutti i candidati per quanto concerne un supporto istituzionale. Auguro a tutti un sereno svolgimento della campagna elettorale: sarà importante accettare il verdetto delle urne e ognuno dovrà fare la sua parte. Chi amministra avrà un arduo compito ma anche chi fa opposizione deve essere conscio del proprio importante ruolo e deve rivestirlo con passione e onestà intellettuale per il bene della città. Sono certa che le varie compagini sapranno condurre le loro proposte amministrative sul piano della correttezza e del rispetto della persona".

