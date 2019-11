Tremestieri Etneo, Pulvirenti (M5S): "Comune chieda finanziamento per strutture scolastiche"

La portavoce del Movimento Cinque Stelle Simona Pulvirenti ha presentato una mozione consiliare per impegnare l'amministrazione comunale alla partecipazione delle procedure per l'assegnazione dei fondi per l'edilizia scolastica da parte del Ministero al ramo.

"Si tratta di una occasione importantissima anche alla luce di ciò che è accaduto. Episodi come quello della nostra scuola, con il crollo di calcinacci, non debbono più ripetersi - spiega – perché non possiamo mettere a rischio i ragazzi e i docenti in uno dei luoghi che, invece, dovrebbe rappresentare la sicurezza per eccellenza. Ci sono circa 66 milioni di euro di fondi messi a disposizione dal Ministero dell'Istruzione destinati proprio all'edilizia e alla prevenzione di eventuali criticità strutturali. Si tratta di una opportnutà ghiotta alla luce anche dei requisiti dell'assegnazione che coinvolgono gli enti locali in zona sismica e con edifici vetusti. Il nostro Comune non può lasciarsi sfuggire questa grossa opportunità: occorre fare presto poiché i termini del bando di finanziamento scadranno alla fine del mese. Lo dobbiamo ai nostri figli”