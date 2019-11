Convegno sul virus "tristezza" degli agrumi all'hotel Nettuno

L’onorevole al Parlamento Europeo della Lega Francesca Donato sarà a Catania il 30 novembre, presso l'Hotel Nettuno, per promuovere un incontro che mette al centro dell’attenzione le problematiche che stanno mettendo in ginocchio il comparto dell’agricoltura e della zootecnia in Sicilia e Sardegna. Il convegno, che inizierà alle 9.30, è organizzato nell’ambito delle attività avviate nelle isole maggiori dal gruppo Identità e Democrazia presente al Parlamento Europeo. La tristezza degli agrumi è una malattia causata dal Citrus tristeza virus, che è comparso diciotto anni fa in Sicilia e oggi è praticamente endemico, con 36mila ettari coinvolti su circa 90mila a livello ufficiale, ma si stima che siano molti di più.

Dall’altra parte c’è la minaccia della Peste Suina Africana che la Fao ha definito “la più grande epidemia animale della storia”. L’evento, alla presenza dei massimi esperti del settore, servirà a consegnare agli addetti ai lavori lo stato dell’arte di queste criticità, oltre che a definire e ad indicare tutti gli steps che occorre implementare per prevenire e contenere gli effetti di tali virus