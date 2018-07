Truffe on-line e furti di dati, ecco i suggerimenti della polizia postale

Usare password diverse, e non facili, per ogni sito, evitare di mettere online, se non necessario, dati estremamente sensibili, essere attenti a tanti piccoli segnali come una sim che non funziona per mezza giornata, che può essere un segnale: la truffa avviene in due tre ore. Sono i consigli per una maggiore sicurezza sul web che il capo della Polizia Postale Nunzia Ciardi ha elencato a Catania in occasione di un incontro sull'operazione 'Sim Swap Fraud'.



Ciardi ha parlato di "cautele assolutamente necessarie sul Web" e consigliato una "maggiore consapevolezza e una maggiore attenzione", sottolineando la necessità di "informarsi sui rischi che corriamo e correre ai ripari". "Per non fare lo sforzo di ricordarne molte - ha detto - individuiamo una password, magari difficile, e la usiamo per tutti i siti, dalla scuola di nostro figlio al supermercato on line, al conto corrente bancario. Ovviamente - sottolinea il capo della Polizia postale - il criminale 'buca' il sito più facile e prova la password in tutti i siti che la sua opera di ingegneria sociale gli dice che sono riferibili a una vittima, magari benestante. Trova la password entra sul conto corrente e così via".