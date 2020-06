Largo Caioli, Lauria (FI): "Servono interventi sul verde pubblico"

Il consigliere della seconda municipalità Fabio Lauria, di Forza Italia, ha chiesto all'amministrazione di intervenire per un albero ormai cresciuto a dismisura in largo Caioli che ha ormai "invaso" gran parte dello spazio circostante.

"Da anni non si effettuano interventi - spiega Lauria nel suo documento - e non vengono eseguite opere di contenimento della chioma. Così le fronde dell'albero proponendono verso gli edifici e i balconi e hanno inglobato un palo della pubblica illuminazione". Così nella sua interrogazione Lauria ha chiesto un intervento, compatibile secondo i dettami del regolamento per il verde pubblico, per ridurre quantomeno la chioma dell'albero che insiste tra il largo Caioli e le vie Pietra dell'Ova e Ferro Fabiani.