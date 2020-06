Verde pubblico, M5S: "Comune stipuli convenzione con la Regione"

Molte aree pubbliche della nostra città sono invase da erbacce e sterpaglie. Con l’avvento della stagione estiva, il rischio di incendi è alto e bisogna intervenire al più presto con lavori di pulizia e scerbamento per garantire l’incolumità dei cittadini. Da qui la proposta del Movimento Cinque Stelle per salvaguardare il verde nonostante la carenza di risorse umane e finanziarie.

Visto che già esiste un accordo tra Regione e Comune per la riqualificazione del boschetto della Playa sulla base di un piano triennale, il gruppo consiliare del M5s ha presentato una mozione - primo firmatario Graziano Bonaccorsi - proponendo di sottoscrivere una convenzione con la Regione Sicilia per curare tutte le aree verdi di proprietà del Comune.

"L’operazione sarebbe a costo zero perché l’Azienda Regionale delle Foreste Demaniali - dice il Movimento Cinque Stelle in una nota - in base alla legge n.16 del 06/04/1996, è autorizzata a stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati per gestire terreni boscati o di interesse naturalistico o paesaggistico, fornendo sia il personale che le attrezzature necessarie per svolgere questi servizi"

“Considerato il fatto che in periferia molte zone verdi, di proprietà del Comune, sono totalmente abbandonate e confinano con aree residenziali, l’unico modo per curarne la manutenzione è quello di chiedere aiuto alla Regione. Non possiamo esporre al rischio incendi i cittadini. La loro salute e la loro sicurezza sono priorità e non lavori straordinari”, ha concluso il consigliere Bonaccorsi.