"Via Pantelleria: troppe buche", Ragusa (M5S) chiede interventi immediati

Il consigliere pentastellato della IV Municipalità, Giuseppe Ragusa, ricorda che da oltre un anno è stata approvata una mozione per interventi urgenti e, ad oggi, si attende ancora l’esecuzione dei lavori da parte del Comune di Catania



Durante le scorse settimane in molte zone della città sono stati eseguiti lavori di manutenzione, che hanno riguardato parchi pubblici e strade. Interventi che risultano ancora carenti nella zona del IV Municipio, in particolare nella zona popolare di Trappeto nord.



“Su viale Tirreno, principale bretella di collegamento con il pronto soccorso del vicino ospedale Policlinico, da tempo sollecito personalmente interventi di riparazione delle buche stradali - dichiara il consigliere della IV Municipalità, Giuseppe Ragusa, del Movimento 5 Stelle - che adesso sono richiesti anche dal presidente del IV Municipio, Erio Buceti. Le opere di manutenzione non devono essere svolte solo durante questa Fase 2, che speriamo sia di rinascita generale per l’intera città di Catania. Ricordo all’amministrazione che dovrebbe essere prassi ordinaria eseguire questo genere di interventi, quando necessari per garantire le condizioni basilari di sicurezza . Su via Pantelleria, ad esempio, è stata approvata da oltre un anno una mozione per interventi urgenti di ripristino del manto stradale. Ma ad oggi si attende ancora l’arrivo degli operai e la strada si presenta in condizioni pietose, con buche ed avvallamenti che mettono a rischio gli automobilisti. Chiedo quindi che il Comune intervenga in maniera sollecita anche qui, assicurando continuità in futuro”.



