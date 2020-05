Via Velletri al buio, il consigliere Campisi chiede interventi immediati

Il consigliere comunale Alessandro Campisi, del gruppo Grande Catania, ha presentato diverse interrogazioni all’amministrazione comunale per avere chiarimenti in merito al ripristino dell'impianto di pubblica illuminazione in via Velletri.

"Una parte della via è al buio da più di due anni ed è evidente che questa condizione generi notevoli disagi e pericoli per l’incolumità dei cittadini", dice il consigliere Campisi. "Ho chiesto all’amministrazione comunale di conoscere la tempistica relativa all’intervento di ripristino dell’impianto e il motivo per cui diversi pali dell'illuminazione sono rimasti spenti per così tanto tempo. Spero che l’amministrazione provveda a ripristinare la pubblica illuminazione nel più breve tempo possibile, in modo da garantire nuovamente la sicurezza degli abitanti della zona".