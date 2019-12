Viale Tirreno al buio: il consigliere Campisi chiede ripristino della pubblica illuminazione

Il consigliere comunale di “Grande Catania”, Alessandro Campisi, ha presentato un’interrogazione all’amministrazione comunale per avere chiarimenti in merito al ripristino del nuovo impianto di pubblica illuminazione di viale Tirreno e vie limitrofe, rimaste al buio ormai da circa un mese a causa di un guasto alla centralina di zona e al furto dei cavi elettrici.

“L’intera zona compresa tra via Rossini, via Salentino, via Boito e Viale Tirreno, è al buio da diverse settimane provocando grande disagio ai residenti dell’intera zona e con il rischio di mettere in pericolo l’incolumità degli abitanti“, dice il consigliere Campisi.

“Ho chiesto all’amministrazione comunale – continua Campisi -non solo di sapere qual è la tempistica relativa all’intervento di ripristino dell’impianto di pubblica illuminazione ma anche se l’amministrazione ha l’intenzione di impiantare cavi in alluminio, molto più economici e sicuri, in sostituzione di quelli in rame dei lampioni, così da scoraggiare definitivamente il continuo furto di cavi elettrici. Spero che l’amministrazione provveda a ripristinare l’illuminazione di tali zone nel più breve tempo possibile”.