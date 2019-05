Visita del ministro Grillo negli ospedali etnei, Galvagno (FdI): "Non sia vetrina elettorale"

L'onorevole Gaetano Galvagno ha accompagnato il ministro Giulia Grillo durante la sua visita all'Ospedale di Paternò.

“Sono dispiaciuto e piuttosto amareggiato per il mancato invito all'assessore regionale alla salute Ruggero Razza”, afferma il deputato regionale. “Mi rammarica il fatto che non sia stato sottolineato quanto la Regione Siciliana si sia impegnata per mantenere questa struttura destinata alla chiusura ma per cui oggi si parla di destinare nuove risorse”.

“Ringraziamo il dott. Maurizio Lanza, l'ingegnere Francesco Alparone, l'assessore Razza e soprattutto il Comitato per la difesa dell'Ospedale, sempre presente e attivo in ogni genere di attività. Mi auguro che l'incontro, soprattutto a ridosso dalle elezioni europee – precisa il parlamentare - non sia servito a fare una vetrina, e che la solerzia, l'attenzione, la pulizia e la disponibilità riscontrate oggi all'interno dell'ospedale di Paternò non siano qualità riservate a un evento unico ma che rientrino nella quotidianità. Purtroppo, quello che ho visto personalmente in questi anni, è un ospedale con grandi carenze strutturali, dove i medici, gli infermieri e il personale tutto sono sottoposti a un lavora sovrumano”.

Inoltre Galvagno ha sottolineato come serva "dare dignità all'ospedale, al personale sanitario e ai pazienti”.

“La Regione è presente”, rassicura l'on. Galvagno. “Siamo contenti di quello che si sta facendo e sarò il promotore di un ulteriore incontro insieme al dottor Lanza con il Comitato per la difesa dell'Ospedale di Paternò”, conclude il deputato regionale.