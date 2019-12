Zafferana Etnea, un anno dopo il sisma un incontro per fare il punto sulla ricostruzione

Si terrà il prossimo 21 dicembre, alle ore 10,30 nell’aula consiliare del Comune di Zafferana Etnea, un incontro pubblico per fare il punto a un anno dal terremoto dello scorso anno. Il tema dell’incontro sarà, infatti, “Sisma di Santo Stefano, un anno dopo”. L’evento è stato organizzato dalla senatrice del Movimento Cinque Stelle Tiziana Drago che si è occupata, sin dalle prime battute, dell’iter di gestione dell’emergenza e della successiva fase di ricostruzione facendo da ponte tra le esigenze dei cittadini, dei comitati e delle amministrazioni locali e il governo.

Parteciperanno Angelo Borrelli, capo della Protezione Civile Nazionale, Calogero Foti, commissario delegato per l’Emergenza, Salvatore Scalia, commissario delegato per la Ricostruzione, i parlamentari nazionali del M5S Laura Paxia, Luciano Cantone, Cristiano Anastasi, la deputata regionale del M5S Angela Foti e i sindaci dei Comuni dei nove comuni etnei colpiti dal sisma.

“A distanza di un anno – ha spiegato la senatrice Drago – ci ritroviamo in un incontro pubblico per ricordare, raccontare ma sopratutto verificare e programmare ciò che è stato fatto, ciò che è in corso d’opera e ciò che si dovrà fare per la rinascita del territorio. Ognuno con le proprie competenze istituzionali darà il suo contributo e si confronterà con i cittadini. Vogliamo lavorare sinergicamente per ricostruire e ridare speranza a nove comunità ferite dal sisma”.