Zammataro (DB): "Ora piano per il commercio per lo sviluppo della città"

Il consigliere comunale Manfredi Zammataro del gruppo Diventerà Bellissima è intervenuto per chiedere di mettere al centro dell’agenda politica una seria riflessione sul futuro del commercio in città. L'esponente di Diventerà Bellissima chiede così l'inizio di un dibattito per far nascere un importante strumento di programmazione come il piano commerciale.

“Bene ha fatto il governo regionale – spiega Zammataro, presidente della commissione consiliare Urbanistica – con il governatore Musumeci a dare l’input per un disegno di legge che riordinerà il settore commerciale con regole certe, con uno snellimento delle procedure burocratiche, con una pianificazione seria che mancava da oltre 20 anni. Parallelamente sarebbe parimenti importante – specie mentre ci apprestiamo ad approvare un importantissimo strumento di pianificazione urbanistica come il prg – poter approvare un piano commerciale per Catania”.

“Sarebbe uno strumento importante – prosegue Zammataro – che darebbe le coordinate del futuro del commercio e che andrebbe a tutela degli esercenti, delle piccole e medie imprese che sono l’anima del nostro tessuto economico, valorizzando altresì il centro storico, i mercatini, il chilometro zero e uno sviluppo armonico delle nuove attività, tutelando anche in consumatori. In questi anni, la politica cittadina non non è stata in grado di programmare lo sviluppo della Città e i risultati si sono visti: miriadi di centri commerciali (Catania è la citta con in più alto tasso di centri commerciali e’europa) che sono proliferati in maniera indiscriminata e hanno distrutto gli esercizi commerciali locali e storici, creando una vera e propria desertificazione dei centri storici. Adesso è tempo di pensare al futuro della città e senza dubbio la discussione del nuovo piano regolatore, non potrà prescindere dal dotare la nostra Città di uno strumento che detti le linee guida del commercio a Catania. Pianificazione urbanistica e commerciale debbono camminare di pari passo".