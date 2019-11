Zammataro (DB): "Tutelare centro storico dalla sosta selvaggia"

Il consigliere di Diventerà Bellissima Manfredi Zammataro ha annunciato un'interrogazione al Comandante dei Vigili Urbani di Catania sulle misure intraprese per il contrasto della sosta selvaggia e a tutela delle isole pedonali.

L'esponente consiliare ha commentato duramente una foto, diffusa sui social, che ritrae un'auto parcheggiata con le ruote su una scalinata di via Crociferi.

"L'immagine di una jeep parcheggiata selvaggiamente su una scalinata di via Crociferi - dice Zammataro - è sconcertante e intollerabile. Stiamo parlando di una delle vie più belle di Catania, e d'Italia, di un patrimonio Unesco, di una zona celebrata dal grande cinema e calamita per visitatori e turisti che vengono a godere delle bellezze barocche incastonate in pochi metri".

"Quindi si tratta di un danno d'immagine profondo che è la punta di un iceberg: l'inciviltà è purtroppo - prosegue il consigliere - un fenomeno diffuso da parte di alcuni nostri concittadini, così chiederò - anche attraverso una interrogazione al Comandante dei Vigili Urbani - un'azione più efficace di contrasto alla sosta selvaggia e di tutela del nostro patrimonio. Non possiamo accettare ulteriori danni d'immagine specie nel momento in cui i dati dell'afflusso dei visitatori fanno registrare un incremento costante".