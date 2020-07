Asp, riattivato il percorso preventivo diagnostico per l’obesità

Riattivato all’Asp di Catania, dopo il periodo di sospensione dovuta all’emergenza Covid-19, il Percorso Preventivo Diagnostico Terapeutico Assistenziale (PPDTA) per l’obesità in età evolutiva. Il servizio, aperto al pubblico presso la sede aziendale di via Pasubio 19, è destinato ai soggetti d’età compresa, di norma, fra 8 e 14 anni, affetti da obesità. Responsabile del progetto è la dr.ssa Elena Alonzo, direttore del Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione (SIAN) del Dipartimento di Prevenzione. L’equipe specialistica, composta da medico, dietista e psicologo, è coordinata dal prof. Francesco Leonardi, specialista in Scienza dell’Alimentazione, già primario di Dietologia dell’ospedale Cannizzaro. Il Percorso mette a disposizione degli utenti e delle famiglie un insieme di servizi per l’obesità, gestiti in rete tra Asp di Catania, Centro di riferimento regionale per la diabetologia pediatrica del Policlinico-Vittorio Emanuele, Pediatri di Libera Scelta e Medici di Medicina Generale, avvalendosi per la promozione del movimento anche di un laureato in scienze motorie.

"La lotta all’obesità è un obiettivo primario del Piano sanitario nazionale e fra le priorità della nostra Azienda - spiega il direttore generale dell’Asp di Catania, dott. Maurizio Lanza -. I dati ci dicono che il 50% circa dei bambini obesi sarà un adulto obeso, per questa ragione abbiamo realizzato un articolato intervento di sanità pubblica, con l’obiettivo di sostenere le famiglie e promuovere il cambiamento alimentare per i nostri ragazzi". "Il fenomeno dell’obesità in età evolutiva assume ogni giorno di più una rilevanza socio-sanitaria - aggiunge il direttore sanitario, dr. Antonino Rapisarda -. È urgente bloccare questo preoccupante trend. Con questo percorso, valorizzando importanti sinergie fra territorio e ospedale, puntiamo a diffondere una cultura della sana e corretta alimentazione, indicando stili di vita salutari e predisponendo i trattamenti adeguati". Gli ultimi dati della Sorveglianza Nazionale “Okkio alla Salute 4”, relativi al 2016, hanno confermato una preoccupante prevalenza di sovrappeso e obesità infantile (8 anni) in Italia (30.6%) e ancor più in Sicilia (35.3%).

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Il PPDTA è stato formulato con l’obiettivo di integrare la prevenzione con la cura del piccolo utente e della famiglia - spiega la dr.ssa Alonzo -. Tramite questa rete verranno offerti percorsi integrati di presa in carico clinica dei bambini e contestuali interventi di promozione della sana alimentazione, finalizzati al diretto coinvolgimento dei genitori per favorire l’acquisizione di stili di vita più salutari". "Ai bambini e agli adolescenti - specifica la dr.ssa Maria Enza Raiti, dirigente medico del PPDTA -, vengono offerti programmi per migliorare la qualità della “dieta” e aumentare i livelli di attività fisica". "Viene, parallelamente, incentivato - prosegue la dr.ssa Rosanna La Carrubba, dirigente medico del Sian - il lavoro con i genitori per favorire le modifiche dello stile di vita di tutto il nucleo familiare, anche in considerazione del fatto che tra i “costi” attribuibili all’obesità, devono essere considerati quelli intangibili, come il minor rendimento scolastico, la discriminazione, i problemi psicosociali, le ridotte relazioni sociali e la scarsa qualità della vita". L’ambiente di vita “obesogenico” ha certamente favorito l’attuale andamento epidemico dell’obesità "In tale contesto - spiega il prof. Leonardi - come riportato anche dalla più recente letteratura internazionale gli “interventi multicomponenti sono il trattamento di scelta da attuare. Ciò, tenendo conto del fatto che circa il 50% degli adolescenti obesi (con indici di massa corporea pari o superiore al 95° percentile) tende a diventare un adulto obeso".