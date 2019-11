Via alle vaccinazioni contro l'influenza stagionale dell'Asp

E' partita la campagna per la vaccinazione antinfluenzale 2019-2020 dell'Asp di Catania. Sono 220mila le dosi di vaccino acquistate dall'Azienda sulla base dei dati forniti dal Servizio di Epidemiologia. Il vaccino, indicato per tutti, è gratuito per gli anziani sopra i 65 anni, i bambini di età superiore ai 6 mesi, ragazzi ed adulti affetti da patologie croniche e donne al primo trimestre di gravidanza. Le vaccinazioni saranno eseguite negli studi dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta aderenti e presso i centri di vaccinazione dell'Asp di Catania.

"Fra i malanni di stagione - spiega Antonino Rapisarda, direttore sanitario dell'Asp di Catania - l'influenza è sicuramente la più temuta perché colpisce una larghissima fetta della popolazione. La vaccinazione antinfluenzale è il modo più efficace per proteggerci e proteggere le persone che ci stanno accanto e diminuire l'incidenza delle malattie infettive prevenibili e delle loro complicanze". Oltre alle categorie 'a rischio' la vaccinazione è particolarmente raccomandata per operatori sanitari, forze dell'ordine e operatori scolastici. La campagna si concluderà il 29 febbraio 2020 e sarà sostenuta da giornate di sensibilizzazione con gazebo nelle piazze di Catania e info point presso i centri commerciali, oltre che dalla campagna comunicativa dedicata realizzata dall'assessorato regionale alla Salute e dal Dasoe.