Borse di studio "Fulbright" dell'università per studiare negli Usa

Mercoledì 6 novembre alle 15, nel Coro di notte del Monastero dei Benedettini, si svolge l’annuale "Giornata informativa Fulbright". L’iniziativa - promossa dalla Commissione per gli scambi culturali fra l’Italia e gli Stati Uniti US-Italy Fulbright Commission, in collaborazione con l’Università di Catania è aperta a studenti, dottorandi, ricercatori e docenti dell'Ateneo ed è finalizzata alla divulgazione e all’approfondimento delle opportunità di studio e di ricerca negli Stati Uniti offerte per il 2020 dal Programma Fulbright.

In questa occasione, la dottoressa Federica Di Martino, Educational Advisor della Commissione Fulbright, illustrerà a tutti gli interessati il sistema universitario statunitense e farà il punto sulle borse di studio offerte per progetti di studio, di ricerca e di insegnamento nelle università statunitensi.