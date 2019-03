Come iscrivere i figli all'asilo: informazioni e procedure

L'iscizione all'asilo nido comunale del proprio figlio/a (possibile dai 3 mesi ai 3 anni), data spesso l'esiguità dei posti disponibili in proporzione alle richieste, diventa spesso qualcosa di particolarmente complicato. E' bene quindi organizzarsi per tempo e capire come muoversi in vista della necessaria iscrizione del bambino ad una struttura, causa esigenze lavorative dei genitori.

A Catania, nel 2019, sono presenti, nelle sei municipalità nelle quali è suddivisa la città, 14 asili nido. Il rapporto educatori/bambini è di 1/6, il rapporto educatori/lattanti è 1/10.

L'ammissione del proprio figlio all'asilo nido (a tempo corto, ossia 7.30-14.00, o a tempo lungo, 7.30-18.30), prendendo in considerazione il Comune di Catania, deve essere effettuata entro il 31 Ottobre dell'anno precedente a quello di interesse. Eventuali domande che saranno presentate oltre tale termine verranno prese in considerazione solamente in caso di posti ancora disponibili. In seguito all'esame della domanda viene effettuata da parte del Comitato di Gestione una graduatoria entro il 30 novembre.

In assenza di lista di attesa da cui attingere per la copertura dei posti che si renderanno disponibili durante l’anno in corso, potranno essere prese in considerazione le domande via via presentate nel corso dell’anno stesso.

La domanda di ammissione deve essere corredata dalla seguente documentazione:

a) Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 N. 445 in merito a: Stato di famiglia, nascita del bambino, luogo di residenza;

b) Attività lavorativa svolta dai genitori o iscrizione nelle liste di disoccupazione tenute dall'Ufficio di Collocamento del Comune;

c) Bambino orfano, figlio di madre nubile, figlio di recluso, figlio di emigrato all'estero o in altre regioni; d) Dichiarazione sostitutiva resa in forma notorio ai sensi del D.P.R. 445/2000 attestante il reddito lordo familiare, il non possesso di altri redditi e dei beni immobili oppure lo stato di disoccupazione; per i bambini portatori di handicap, certificato rilasciato dalla AUSL competente territorialmente ovvero dichiarazione sul tipo di handicap;

d) Attestato di servizio comprovante l'orario di lavoro dei genitori e l'ubicazione della relativa sede ovvero dichiarazione sostitutiva;

e) Attestazione di eventuale malattia correlata ad alimenti o altra patologia cronica che comporti particolari livelli di assistenza. All'atto dell'immissione del bambino al nido dovrà essere prodotto il certificato medico in cui viene esplicitatol'assenza di malattie infettive e/o contagiose ostative all'inserimento in comunità;

f) fotocopia della scheda di vaccinazione preventiva, qualora i genitori abbiano ritenuto di eseguire i vaccini ivi indicati;

g) Fotocopia del permesso di soggiorno per gli stranieri.

La retta mensile (che comprende colazione, pranzo completo, e nel caso di servizio pomeridiano anche la merenda) corrisposta alla struttura varierà a seconda del reddito. La relativa tabella è presente sul sito ufficiale del Comune di Catania.

E' possibile anche, sempre tramite il sito del Comune, accedere al Regolamento di Gestione Asili Nido. All'interno del Regolamento vengono indicati i criteri attraverso i quali la graduatoria viene compilata e successivamente pubblicata sul sito del Comune.

In accordo con l'ASP viene organizzato puntualmente uno screening sanitario, esplicato dal reparto di Neuropsichiatria infantile.