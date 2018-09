Comune, in pagamento i buoni libro dell'anno 2015/2016

Sono in pagamento le somme della fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo (legge 448/98) relative all'anno scolastico 2015/2016. Lo comunica l’ufficio Pari Opportunità e Oneri Legali della direzione Pubblica Istruzione che precisa agli interessati che occorre compilare la scheda scaricabile dal sito: https://www.comune.catania.it/il-comune/uffici/istruzione/assistenza-scolastica/ , corredandola della documentazione come scontrini e fatture comprovanti la spesa sostenuta per l'acquisto dei libri per l'anno scolastico 2015/2016, come previsto dalla Circolare del dipartimento Istruzione della Regione Siciliana ( 6/ 2016) . Gli aventi diritto devono aver già presentato regolare domanda nelle scuole di appartenenza entro il 16 aprile 2016.

La scheda compilata dovrà pervenire alla direzione Pubblica Istruzione in via Leucatia n. 70 entro il 31 ottobre 2018. Per ulteriori informazioni è possibile contattare i numeri telefonici: 095.7424036/4060/4063 o le mail: grazia.scalia@comune.catania.it , pariopportunita.onerilegali@comune.catania.it