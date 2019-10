Gravina, contributi alle famiglie per i servizi della prima infanzia

L'amministrazione comunale di Gravina, guidata dal sindaco Massimiliano Giammusso rende noto che sono stati riaperti i termini per la presentazione delle istanze per poter usufruire di un contributo economico alle famiglie per la frequenza di servizi per la prima infanzia privati e asili comunali negli anni scolastici 2017/2018 – 2018/2019. "Si tratta delle misure a sostegno della genitorialità previste nell'ambito del Distretto Socio Sanitario 19 di cui Gravina di Catania è capofila. Il contributo può essere richiesto per i servizi alla prima infanzia, come asili nido, micronido, spazio gioco, erogati da privati che siano iscritti nell'apposito albo regionale, nonché per gli asili nido pubblici presenti nel territorio del Distretto di Gravina di Catania o limitrofo allo stesso. Desidero esprimere un ringraziamento, per l'importante lavoro svolto, alle responsabili dell'Ufficio piano L.328/2000, Giusy Scalia e Marina Carrubba".

"Possono presentare domanda - ha spiegato l'assessore con delega ai Servizi Sociali e al Distretto Socio Sanitario Franco Licciardello - i genitori (o tutori/affidatari) di bambini di età non superiore a 36 mesi alla data del 1° settembre 2017 per i bambini che hanno frequentato l'anno scolastico 2017/2018, e di età non superiore a 36 mesi alla data del 1° settembre 2018 per l'anno scolastico 2018/2019. Il termine per la presentazione delle istanze è il 15 novembre 2019. La documentazione richiesta e l'entità del contributo erogabile sono indicate nell'avviso pubblico disponibile sul sito istituzionale del comune – ha continuato l'assessore - la domanda deve essere formulata utilizzando unicamente i moduli reperibili presso L'Ufficio di Servizio sociale di via Vecchia San Giovanni o l'Ufficio Relazioni con il pubblico in viale Marconi n.6".