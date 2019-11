Corsi gratuiti alla scuola Grazia Deledda per migliorare il quartiere

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di CataniaToday

Giorno 30 Ottobre è stata una data molto importante, difatti presso L’Istituto Comprensivo “Grazia Deledda” di Catania, sito in piazza Montessori, sono stati attivati i corsi gratuiti volti a migliorare il decoro del quartiere, trasformandolo in un importante polo attrattivo della città. La sede scolastica è beneficiaria dei fondi MIBAC- PIANO Cultura Futuro Urbano per la realizzazione del Progetto “Officina di Quartiere”. La scuola è centro e fulcro di laboratori gratuiti destinati a tutta la comunità del quartiere Piazza Montessori. I genitori degli alunni, in particolare le mamme, nonché i fratelli, gli zii, i nonni e gli abitanti del quartiere hanno la possibilità di frequentare gratuitamente uno o più laboratori che la scuola attiva al fine d’incentivare e promuovere la conoscenza di abilità pratiche finalizzate a favorire l’occupazione e la creazione di future forme di imprese.

L’innovazione del progetto risiede nel rendere gli abitanti del quartiere di Piazza Montessori i veri protagonisti della sua valorizzazione e riqualificazione. Tutti i laboratori attivi sono una stimolante occasione in cui la comunità potrà esprimersi liberamente, sperimentando diverse tecniche e attività che danno stimolo alla manualità e alla fantasia, intraprendendo un percorso creativo guidato per promuovere una sensibilità ambientale e artistica. La comunità, infatti, attraverso la realizzazione di opere d’arte temporanee e permanenti non solo prende consapevolezza della propria identità, ma migliorerà la qualità della vita dell’intera collettività. L’Istituto Comprensivo “Grazia Deledda” di Catania sarà fino a giugno il polo attrattivo culturale ed al termine del progetto, assieme alla Piazza Montessori, spazio espositivo permanente dei prodotti realizzati, così da diventare un luogo più piacevole ed accogliente sia per gli studenti che per la comunità che vi abita. I Laboratori attivi sono: Laboratorio riciclo creativo (periodo Ottobre- Dicembre), durata di 30h – una volta a settimana dalle 15:00 alle 18:00. I partecipanti impareranno a riconoscere il materiale di scarto utilizzato osservandolo da un altro punto di vista, stimolando in questo modo la curiosità e successivamente la ricerca dei vari materiali da recuperare e da condividere.

Tutti i materiali di scarto utilizzati verranno assemblati in modo creativo lasciando la possibilità di progettare e sperimentare liberamente e autonomamente. Laboratorio grafico-pittorico e scenografico (periodo Ottobre- Maggio), durata di 80h – una volta a settimana dalle 15:00 alle 18:00. I partecipanti impareranno le tecniche per la decorazione e la valorizzazione degli ambienti del quartiere e dell’IC “G.Deledda”. Laboratorio fotografico (periodo Marzo- Maggio), durata di 30h – una volta a settimana dalle 15:00 alle 18:00. I partecipanti impareranno le tecniche e le potenzialità espressive della fotografia intesa come strumento espressivo, di conoscenza, di relazione, narrazione di sé e del mondo circostante. La produzione fotografica avrà come tema scorci del paesaggio e ritratti degli abitanti del quartiere. Laboratorio plastico- scultoreo (periodo Marzo- Aprile), durata di 30h – una volta a settimana dalle 15:00 alle 18:00. I partecipanti impareranno le tecniche plastico-scultoree. Si prevede la realizzazione di una scultura da installare nel quartiere. Possibilità di laboratori artistici gratuiti per i figli dei partecipanti corsisti come babyparking.

A conclusione dei suddetti laboratori, seguirà la manifestazione conclusiva che esporrà i prodotti finali. Le iscrizioni sono ancora aperte . Gli interessati possono avvicinare a scuola e contattare la Prof.ssa MariaGrazia Bonaccorso, responsabile del Progetto, dal lunedì al venerdì, durante l’orario scolastico. È possibile inviare una mail specificando la volontà di partecipare a uno o più progetti specificati al seguente indirizzo: ctic8ac00b@istruzione.it o contattare la scuola all’ufficio contabilità 095360913. Liberate la vostra creatività ed insieme valorizziamo il nostro quartiere!