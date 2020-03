"Crediamoci Catania" lancia un sito a supporto degli studenti di giurisprudenza

Coronavirus e le misure di contenimento non paralizzano le attività di sostegno, confronto e conforto dell’associazione “Crediamoci Catania”. Ed è in questo delicato momento di emergenza che il Nucleo di Giurisprudenza dell’associazione studentesca lancia il sito www.crediamocigiurisprudenza.com. Si tratta di una piattaforma aperta a tutti gli studenti dove sarà possibile reperire materiale di supporto per lo studio ed essere aggiornati su tutte le iniziative di “Crediamoci Catania Giurisprudenza”.

"Sono orgoglioso sia del lavoro sviluppato da tutti i componenti dell’associazione che del primato che oggi l’associazione incassa: siamo la prima associazione a Catania ad avere un sito web", dichiara Sebastiano Mazzara Bologna, rappresentante nel consiglio di dipartimento di Giurisprudenza.

"Avevamo un’idea meravigliosa soprattutto in questa fase particolare: dare un aiuto agli studenti attraverso gli appunti», aggiunge Paolo Balestrazzi, promotore della piattaforma. "Abbiamo progettato il sito in tre giorni grazie alla collaborazione di tutti i ragazzi, in particolare di Davide Chiavetta, che si sono impegnati per la sua progettazione".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.