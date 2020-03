Scuola: in arrivo 9 milioni di euro per la didattica a distanza

In arrivo, in Sicilia, 9 milioni per la didattica a distanza. Ad annunciarlo è la deputata catanese del Movimento 5 Stelle Simona Suriano, a seguito del decreto del Miur 158 del 26 marzo. Si tratta di fondi per potenziare le piattaforme per la didattica a distanza, per dotare di strumenti tecnologici gli istituti e gli studenti meno abbienti e per la formazione del personale.

"Ringraziamo il ministro Azzolina per aver stanziato immediatamente, alla luce dell'emergenza in atto, le risorse alla scuola per fronteggiare il cambiamento repentino della didattica - afferma - La Sicilia è una terra che ha bisogno di una scuola pubblica dotata di tutti gli strumenti necessari per evitare dispersione e per mantenere standard qualitativi elevati". I fondi saranno suddivisi tra il potenziamento dell'e-learning, ponendo attenzione ai criteri di accessibilità per gli studenti disabili, e la messa a disposizione degli studenti meno abbienti di strumenti digitali in comodato d'uso gratuito. "Inoltre - aggiunge Suriano - vi saranno risorse per la formazione del personale e arriveranno 95 assistenti tecnici per le scuole proprio per accompagnare questo processo di digitalizzazione della didattica".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Una "boccata d'ossigeno necessaria - evidenzia la deputata - ad esempio, per l'istituto Campanella Sturzo di Catania arriveranno 16.500 euro. Per l'istituto Dusmet sono previsti 16.200 euro andando a potenziare, in particolare modo, la didattica delle scuole presenti nelle zone dove l'istituzione scolastica è fondamentale. Per San Giovanni La Punta vi saranno 13.400 euro per il De Nicola, 12.500 euro per il Falcone e 8.800 euro per il Dalla Chiesa. Tutta la provincia etnea beneficerà, nel complesso, di questi fondi in maniera importante per proseguire con rinnovato impegno la sua missione educativa".