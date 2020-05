Università, l'associazione "We love Unict" propone webinar per l'orientamento

Con la fine dell'anno scolastico l'associazione degli studenti universitari "We love Unict" ha lanciato un'iniziativa per l'orientamento rivolta agli studenti del quarto e del quinto anno della scuola superiore. Come spiegano i responsabili dell'associazione l'iniziativa si chiama "Orientati al Futuro" e consisterà in una serie di incontri sottoforma di webinar agganciati alla piattaforma Zoom, dal 21 al 23 maggio, con la partecipazione di studenti, rappresentanti ed ex alunni già collocati nel mondo del lavoro.

"Lo scopo del progetto è quello di dare la possibilità di poter creare un dibattito aperto - spiegano gli universitari - con le future matricole per trattare tutti quegli argomenti che solo tra noi stessi studenti possono essere affrontati, ovviamente in modo diretto e approfondito".