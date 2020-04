Il liceo "Galilei" avvia un concorso online di ginnastica

"Stayfit, stayhome" e' il video concorso motorio indetto dal liceo scientifico 'Galileo Galilei' di Catania per incentivare lo sport ed il movimento fisico tra i suoi studenti, pur rimanendo a casa. Il progetto promosso dal dipartimento di scienze motorie dell'istituto siciliano e' aperto a tutte le classi che si misureranno tra loro, attraverso una serie di esercizi fisici.

"Si tratta di un concorso interno a distanza- ha spiegato la dirigente scolastica Gabriella Chisari- che ha l'obiettivo di mantenere vivo l'apprendimento dei ragazzi. I professori stanno trovando valide forme alternative di insegnamento, stiamo scoprendo un altro modo di fare scuola e proseguire il percorso didattico". "Con l'iniziativa- ha aggiunto la docente di scienze motorie Aurora Boerio- non vogliamo valutare i nostri ragazzi, ma incentivarli a dare valore al loro lavoro. E' importante fare movimento e, in questo periodo di emergenza sanitaria, significa anche mettere in atto la propria creativita', attraverso le capacita' e le competenze sportive e motorie acquisite, con una rielaborazione personale". I ragazzi del "Galilei", sono gia' al lavoro. Ciascuna classe, entro il mese di aprile, presentera' due video della lunghezza di 5 minuti ciascuno con una sequenza di esercizi fisici, in cui potranno utilizzare cordicelle, pesi, tappetini, stimolandone la capacità di creare a distanza sequenze che, di solito, vengono eseguite a scuola con le indicazioni dei professori. A vincere il concorso sarà la classe che avra' eseguito gli esercizi ginnici nel modo piu' corretto e realizzato il video piu' originale. I premiati riceveranno un buono per l'acquisto di piccoli attrezzi ginnici.