Pagliarisi (Cisl Scuola): “Ripartenza a settembre con mascherine, doppi turni e distanziamento”

Il segretario generale della Cisl Scuola catanese, Ferdinando Pagliarisi, analizza a tutto campo i possibili scenari della ripartenza della Scuola a settembre, fra ritorno in aula, lezioni in presenza, mascherine, distanziamento, sanificazione dei locali e doppi turni. " Il p iano per settembre per evitare un nuovo flusso di contagi da Covid - illustra il sindacalista etneo Pagliarisi -, si preannuncia al momento con una riduzione dell’orario della singola lezione, riapertura quindi contingentata delle aule con doppi turni. Sarà sicuramente un anno duro, per insegnanti e dirigenti scolastici. Con settembre poi, si dovranno dare risposte chiare e immediate alle famiglie de gli alunni bisognosi di Sostegno in quanto con certificazione di disabilità”.

Come garantire la separazione di un metro, fra un alunno e l'altro? Saranno approntate mascherine e gel disinfettanti, per insegnanti e collaboratori scolastici?

" Sarebbe opportuno mantenere l’unità della classe, il senso di appartenenza al gruppo-classe, con alunni impegnati nella stessa aula, che però dovranno rispettare il metro di distanziamento: quindi doppi turni; due 'metà' della classe, impegnate in tempistiche diverse, più insegnanti, lezioni più brevi; maggiore flessibilità anche nello sforamento delle lezioni all'intera giornata di sabato. La “Didattica a distanza”, prevedo possa anche essere una eventuale opzione aggiuntiva; ma le classiche lezioni in presenza, credo siano imprescindibili”.

Critiche al Ministero, su come è stata finora gestita l' “emergenza educativa” in tempo di quarantena?

"Diciamo che gli alunni figli di famiglie a basso reddito, nei nostri quartieri catanesi deprivati, hanno sofferto non poco la mancata frequenza della scuola dell'obbligo. Aspettiamo poi ancòra, dal ministero dell’Istruzione, le linee-guida per la ripartenza: la ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina, dovrà esprimersi chiaramente su nodi cruciali quali il distanziamento, le mascherine, le misure igieniche con la scuola in presenza. Si parla di mettere a disposizione degli alunni, le sale comunali, teatri, cinema; se non addirittura, laddove sarà impossibile il distanziamento, gli scolari potrebbero fare lezione all'aperto, in parchi o ville. Occorrerà monitorare poi costantemente, lo stato di salute di alunni e insegnanti; e perché no, prevedere anche dispositivi di protezione, all'interno delle stesse aule. Ma per fare tutto ciò, occorrono anche dotazioni economiche adeguate, quindi risorse in tempi brevi per sanificare gli spazi scolastici".

Sarà garantita un'offerta formativa adeguata, di qualità, che eviti anche per il prossimo A.s. 20020/21 la “promozione assicurata” per legge?

"Speriamo che il Ministero non lasci indietro nessuno. Noi, come organizzazione sindacale di categoria, vigileremo costantemente. Non si dovranno più vedere certe assurdità, come quelle a cui abbiamo nostro malgrado, assistito in questo Anno scolastico funestato dall'epidemia. Però va dato atto, al Governo in carica, dello stanziamento di risorse a beneficio degli alunni economicamente più bisognosi”.

Come conciliare infine, a suo avviso, il diritto alla salute pubblica con il diritto-dovere ad una Scuola aperta a tutti, con l'istruzione inferiore “obbligatoria e gratuita” sancita dalla Costituzione?

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.