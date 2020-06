Palazzo Cultura: riapre il bookcrossing per lo scambio libri

Lunedì 15 giugno riapre nel Palazzo della Cultura il Bookcrossing - LibroScambio, area di scambio libri per adulti e bambini. L'ingresso, da via Vittorio Emanuele 123, sarà consentito dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e il sabato dalle 9 alle 12. L'accesso avverrà secondo le prescrizioni dalle norme anti-covid, e cioè: un solo utente per volta, con mascherina e guanti da indossare nei locali di ingresso dove sarà messa a disposizione la soluzione igienizzante. I libri scambiati saranno ritirati, cautelativamente, per quindici giorni dall'uso degli utenti e successivamente sanificati.

