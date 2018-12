Settimana dedicata ai diritti umani presso l’istituto “Parini” di Catania

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di CataniaToday

L’Istituto Comprensivo Statale “Giuseppe Parini” di Catania si appresta a dedicare un’intera settimana di celebrazioni per il 70° anniversario della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, il documento sui diritti della persona adottato dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948. Proprio lunedì 10 dicembre alle ore 09.30, presso l’Auditorium “Nicholas Green”, prenderanno il via le celebrazioni con la cerimonia di giuramento del XIX Consiglio Comunale dei Ragazzi dell’Istituto “Parini”. Alla cerimonia, nella quale presteranno giuramento il neoeletto Sindaco Diego Longo, i componenti della Giunta e i Consiglieri, sarà presente il Sindaco di Catania Salvo Pogliese accompagnato dagli Assessori del Comune di Catania, dal Presidente del Consiglio Comunale Giuseppe Castiglione e da Irene Corsaro, ex Sindaco del Consiglio Comunale dei Ragazzi della “Parini” nell’anno scolastico 2006 - 2007. La cerimonia sarà inoltre un’occasione per la lettura, da parte dei membri del Consiglio Comunale dei Ragazzi, degli articoli più significativi della Dichiarazione Universale, che verranno convertiti in piccoli addobbi natalizi realizzati dagli alunni da appendere sull’albero di Natale nell’atrio dell’Istituto. Seguirà nella stessa giornata, alle ore 16.30, un incontro sul tema “Legalità, libertà, impegno: una riflessione sul fondamento della nostra comunità”, presieduto dal Dott. Michele Corradino, Consigliere di Stato e componente dell’ANAC Autorità Nazionale Anti-Corruzione, e dal Dott. Fabio Regolo, magistrato della Procura di Catania. Infine, venerdì 14 dicembre alle ore 10.30, presso l’Auditorium dell’I.C. “Parini”, si terrà un incontro alla presenza dell’On. Caterina Chinnici, magistrato ed Eurodeputato, figlia del giudice Rocco Chinnici, assassinato dalla mafia nel 1983. In memoria del giudice Chinnici verrà infatti proiettato per gli alunni della scuola il cortometraggio “Processo a Chinnici”, diretto da Marco Maria Correnti, che verrà introdotto dalla giornalista e critico cinematografico Ornella Sgroi. All’incontro presenzieranno anche i membri del Consiglio Comunale dei Ragazzi dell’Istituto, per un dibattito sulla legalità e sul diritto nel mondo attuale e sull’importanza della politica per i giovani alunni delle scuole d’Italia.