Acquisti a rate su Amazon: test partito anche in Italia

Pur non avendo fornito alcuna comunicazione, Amazon sta testando pure in Italia la possibilità di pagare a rate e ad interessi zero. Una pagina del sito relativa all'assitenza clienti spiega come funziona.

Gli acquisti a rate sono consentiti solamente su alcuni prodotti venduti e spediti da Amazon, escluse quindi le aziende esterne che si appoggiano alla piattaforma di e-commerce.

Per poter usufruire di questo servizio l'utente deve essere residente in Italia ed avere un account Amazon attivo da almeno un anno (deve essere associata una carta di debito o di credito prepagata che scada almeno 20 giorni dopo la data prevista per il pagamento dell'ultima rata). L'utente deve inoltre avere una buona cronologia di pagamenti.

Al momento è stata selezionata una clientela ristretta alla quale è riservata l'opzione direttamente alla fine dell'operazione di acquisto. La dilazione massima al momento è di cinque rate mensili. Non può essere richiesta alcuna diversa suddivisione dell'importo da pagare, ma può successivamente chiudere di saldare in anticipo le rimanenti rate.

Non è dato ancora sapere se è quando questa opzione sarà disponibile per tutti gli utenti residenti in Italia.