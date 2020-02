Android Auto 2020: novità in arrivo

Aumentano sempre di più gli utenti che collegano lo smartphone all'auto tramite Android Auto e lo utilizzano per ascoltare musica, ottenere indicazioni stradali ed utilizzare tutte le altre funzioni.

Per renderlo ancora più funzionale pare che Google stia pensando di rendere Android Auto ideale per rispettare il Codice della Strada.

Tra le nuove funzionalità c'è anche il 'limite di velocità', pensato per impedire multe ed incidenti. L'indicazione del limite di velocità apparira sullo schermo in tempo reale e sarà posizionata in basso a destra sull'interfaccia.

Un'altra importante funzione introdotta e che è stata notata dagli utenti è quella delle condizioni meteo.

Al momento queste novità sono state introdotte per gli USA e per l'Europa. Si ritiene che raggiungerà tutti gli altri dispositivi del mondo entro la fine del 2020.