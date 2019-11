Apple al lavoro: occhiali smart al posto dell'i-Phone

Nel 2012 ha suscitato molto clamore il flop clamoroso dei Google Glass, subito ritirati dal mercato. Nel frattempo però le cose sono cambiate e c'è chi ancora pensa che presto gli 'smart glasses' potranno addirittura sostituire in tutto e per tutto gli smartphone.

Secondo un rapporto pubblicato in rete dal magazine online 'The Information' Apple è già al lavoro per cercare di trovare il sostituto dell'i-Phone e la scelta sembrerebbe ricadere su un paio di occhiali smart a realtà aumentata. Il loro prototipo potrebbe fare capolino già nel 2020 ed essere immesso sul mercato a partire dal 2023.

A questi occhiali leggeri si sta lavorando in collaborazione con Carl Zeiss, storico produttore tedesco di lenti per occhiali e obiettivi per fotocamere, sia analogiche che digitali.

La tecnologia AR (Augmented Reality) sembra abbia sorpassato come progetto quello del Project Titan (progetto di guida autonoma) in termini di priorità negli interessi di Apple.