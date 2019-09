Aumento IVA sulla patente: cosa cambia

Brutte notizie per chi ha conseguito la patente dal 2015. Una sentenza della Corte di Giustizia del 14 marzo 2019 ha infatti sancito che dovranno essere sottoposte all'IVA del 22% le lezioni tenute nelle scuole guida e finalizzate al conseguimento della patente.

In virtù di questo aumento retroattivo coloro che hanno ottenuto la patente frequentando una scuola guida dovranno necessariamente versare il 22% di IVA. Le autoscuole potranno richiedere il pagamento ai vecchi allievi di questo arretrato.

Una brutta notizia non solo per gli allievi ma anche per le scuole stesse, che nell'attesa di riscuotere queste somme dovranno comunque pagare al Fisco le aliquote degli ultimi cinque anni. L'Agenzia delle Entrate, tramite una risoluzione, ha però fatto presente che non saranno dovuti nè interessi nè sanzioni.