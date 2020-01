Batteria dello smartphone: falsi miti ed errori da evitare

La componente più importante di uno smartphone, a differenza di quello che possono pensare in molti, non è lo schermo, bensì la batteria. Al giorno d'oggi, nonostante l'utilizzo di batterie sempre più grandi da parte delle aziende produttrici, l'autonomia della batteria diminuisce sempre di più.

Utilizzando però particolari accorgimenti è possibile utilizzare l'accumulatore in modo intelligente ed evitando in tal modo che la batteria si scarichi troppo presto.

Batteria dello smartphone - Errori da non commettererì e falsi miti

- La batteria dello smartphone non ha memoria. Si è sempre detto che per far funzionare meglio l'accumulatore è sempre meglio farlo scaricare del tutto e poi ricaricarlo fino al 100%. Non è vero, così la batteria si rovina. La regola da seguire è quella del '40-80', ossia ricaricare quando l'autonomia è sotto i '40' e bloccarla quando raggiunge gli '80'.

- La soluzione migliore è sempre quella di ricaricare lo smartphone con il cavo originale ma se non ne siamo provvisti è possibile farlo anche con un altro di una marca diversa. Non si devono però utilizzare cavi di bassa qualità, ma comunque di brand affidabili.

- Non è vero che gli smartphone sono intelligenti e rallentano la carica quando sta per arrivare al 100% in modo tale da non rovinare la batteria. Per questo motivo bisogna sempre fare attenzione alla regola del '40-80'.

- Non è vero che se utilizziamo lo smartphone mentre è in carica quest'ultima è più lenta. Si può continuare ad utilizzarlo senza ripercussioni per la batteria.

- Spegnere lo smartphone non ha effetto sulla batteria. Anzi spegnerlo e riaccenderlo in determinati casi permette di resettare alcune impostazioni e farlo funzionare meglio. L'unica cosa vera è che tenere lo smartphone spento per lungo tempo comporterà una minore carica della batteria quando verrà riacceso.

- Non è assolutamente vero che la prima volta che si carica uno smartphone, per farlo funzionare al meglio, si debba arrivare al 100%. Quando lo smartphone arriva sul mercato la batteria è stata già calibrata.

- Non è vero che mettere la batteria dello smartphone dentro il congelatore ne allunga la vita. Le batterie a ioni di litio preferiscono una temperatura ambiente. Il troppo caldo o il troppo freddo danneggiano autonomia e saulte dello smartphone.

- Ciò che fa diminuire di più la batteria sono le app ed i videogame. Motivo per il quale non ha alcuna valenza lo spegnere la 'rete dati'.

- Non è vero che spegnendo wi-fi, bluetooth e GPS si prolunga la durata della batteria. Queste funzionalità scaricano la batteria solo se vengono utilizzate.

- Non installare nessuna app che promette di aumentare l'autonomia della batteria ottimizzando i consumi. Non fanno nulla di più rispetto a quanto fanno già i sistemi operativi.