Bollo auto prima del 2010: condono fino a 1.000 euro

All'interno della Legge di Bilancio 2019 rientra anche la norma 'strappacartelle' che prevede un mini-condono per quanto riguarda i debiti inferiori ai 1.000 euro nei confronti della Pubblica Amministrazione ed è applicabile anche alle sanzioni per violazioni al Codice della Strada.

Ragione per la quale chi non ha pagato il bollo tra il 2000 ed il 2010 potrebbe vedersi strappata la cartella Equitalia. Si tratta di una sanatoria rivolta a tutti i cittadini indipendentemente dal loro redito. La cancellazione del debito dovrebbe essere automatica.

Per rientrare in questo stralcio bisognerà controllare che l'iscrizione a ruolo della cartella da parte dell'ente rientro tra gli anni 2000 e 2010. Un bollo non pagato nel 2010 ma iscritto nel 2011 non potrà essere 'condonato'.