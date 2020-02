Bonus affitto 2020: le novità

Tra le agevolazioni contenute nella Manovra 2020 c'è anche il Bonus affitto, ossia una agevolazione che i Comuni, tramite bando, possono concedere ai cittadini che rientrano in determinate categorie Isee.

Ogni anno la Legge di Bilancio stabilisce l'ammontare della dotazione ai Comuni ed alle Regioni: quest'anno ci sono risorse per 50 milioni di euro.

Per poter beneficiare del bonus e della detrazione IRPEF del 19% non è necessario pagare esclusivamente con bonifico bancario o con altri sistemi di pagamento tracciabili ma si può pagare in contanti se la casa in affitto è utilizzata come abitazione principale.

Per coloro che non usano la casa in locazione come prima casa la detrazione a fronte di pagamenti in contanti non potrà essere effettuata.

Bonus affitto 2020 - Gli importi (determinati in misura fissa in base al tipo di contratto ed alle caratteristiche dell'affittuario)

- affitto abitazione principale: € 300 se il reddito complessivo non supera € 15.493,71;

- affitto abitazione principale: € 150 se il reddito complessivo è compreso tra € 15.493,72 ed € 30987,41;

- affitto con cedolare secca: € 495,80 euro se il reddito complessivo non supera € 15.493,71;

- affitto con cedolare secca: € 247,90 euro se il reddito complessivo è compreso tra € 15.493,72 ed € 30.987,41;

- giovani tra i 20 e i 30 anni: € 991,60 euro se il reddito complessivo non supera € 15.493,71;

- lavoratori dipendenti fuori sede: € 991,60 euro se il reddito complessivo non supera € 15.493,71;

- lavoratori dipendenti fuori sede: € 495,80 se il reddito complessivo è compreso tra € 15.493,72 ed € 30.987,41 euro.