Bonus bebè ed asilo nido: cosa cambia nel 2020

Novità in arrivo per la famiglia dalla Manovra 2020. Prevista la rimodulazione del bonus bebè e delle agevolazioni sugli asili nido. Rinviato invece al 2021 l'assegno unico per i figli.

Bonus bebè - Il bonus bebè, che in precedenza era riservato solamente alle famiglie con ISEE fino ad € 25.000,00, diventa uno strumento universale che però decresce ovviamente quando ci si trova di fronte a redditi più alti. Il bonus avrà un importo variabile di 80, 120 o 160 euro in base all'ISEE e spetta per i figli nati o adottati nel 2020. Il bonus aumenta del 20% se nel 2020 nascerà o verrà adottato un secondo figlio.

Asilo nido - Il bonus, attualmente pari ad € 1.500,00, potrà salire fino ad € 3.000,00: € 1.500,0o con ISEE superiore ad € 40.000,00; € 2.500,00 con ISEE tra € 25.000,00 ed € 40.000,00; € 3.000,00 con ISEE sotto gli € 25.000,00.

Il congedo paternità salirà a 7 giorni (in precedenza era di 5 giorni). Confermato il 'bonus mamma domani' per ogni nuovi figlio (€ 800,00). Può essere richiesto a partire dal settimo mese di gravidanza.