Bonus cultura 2020: verranno stanziati 160 milioni

Arrivano buone notizie per i neo 18enni italiani. Nella Disegno di legge di Bilancio è stato confermato anche per l'anno 2020 il bonus cultura.

Coloro che sono nati nel 2002 avranno diritto alla card 18app e potranno ricevere fino a 500 euro di bonus. A differenza dello scorso anno, quando furono stanziati 240 milioni di euro, ne verranno stanziati solamente 160, che però dovrebbero comunque bastare a soddisfare le esigenze di tutti.

Nel 2019, secondo i dati raccolti dall'Università Bocconi di Milano, l'80% degli aventi diritto hanno speso il bonus cultura in libri, il restante 20% è stato speso per biglietti per concerti, abbonamenti a teatro, biglietti per il cinema e per altri eventi culturali.

La speranza è che tutte le Regioni possano organizzarsi al meglio per mettere a disposizione delle strutture convenzionate. Tra le regioni che hanno avuto difficoltà in questo senso nel 2019 c'è purtroppo da segnalare la Sicilia.