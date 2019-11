Bonus pensione 2019: a chi spetta

In arrivo il prossimo dicembre 2019 il bonus dell'importo di € 154,94 per le pensioni più basse. Si fa riferimento ai trattamenti pensionistici che hanno un importo inferiore rispetto al trattamento minimo ed un reddito che non superi una certa soglia.

Il bonus spetta ai pensionati che nel 2019 hanno percepito una pensione minore o uguale ad € 6.596,46. Se la pensione riscossa è tra € 6.596,46 ed € 6.751,40 è comunque possibile avere il bonus calcolando la differenza tra l'importo percepito e quello minimo.

Si ha inoltre diritto al bonus se il pensionato ha un reddito individuale inferiore o uguale ad € 9.894,69. Se coniugato il reddito deve essere inferiore o uguale ad € 19.798,38.

Il bonus non è previsto per alcuni trattamenti previdenziali ed assistenziali erogati dall'INPS: pensione di invalidità civile, pensione sociale, assegno sociale, rendita facoltativa di vecchiaia, rendita facoltativa d'inabilità, pensioni di vecchiaia e di invalidità della mutualità, pensioni a favore delle casalinghe, assegni di esodo, isopensione.