Nasce iFeel You, il braccialetto anti Covid-19: misura le distanze

In attesa delle nuove misure che verranno varate dal Governo nella giornata odierna è stato presentato, al momento dalla Regione Liguria, il braccialetto elettronico messo a punto dall'Istituto Italiano di Tecnologia di Genova che consentirà di mantenere le distanze per evitare il contagio da Coronavirus.

Il dispositivo, chiamato iFeel You, misurerà la distanza tra le persone ed in caso di avvicinamento di altro braccialetto ad una distanza minore di quella di sicurezza si sentirà scattare l'allarme.

Ha anche dei sensori per misurare la temperatura corporea e la saturazione dell'ossigeno. Per consentire il rispetto della privacy non servirà assolutamente per tracciare le persone.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Vedremo se le singole Regioni, in sintonia con il Governo, decideranno di adottarlo o meno.