LILT Wor Women - Campagna Nastro Rosa 2019 a Catania

Il 1 ottobre ha preso il via anche a Catania la campagna nazionale 'LILT For Women Campana Nastro Rosa 2019'. Iniziativa promossa dalla Lega italiana per la lotta contro i tumori e patrocinata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero della Salute.

Per tutto il mese di ottobre per la prevenzione del cancro al seno sono previste visite senologiche ed altre iniziative di sensibilizzazione. Per prenotare le visite è possibile rivolgersi al sito della LILT Catania.

C'è comunque da aggiungere come, oltre alle visite (potranno esserne prenotate un massimo di 300), a coloro che si presenteranno presso gli ambulatori potranno essere dispensati opuscoli informativi, consigli di ogni genere ed anche insegnamento ai più giovani del metodo di 'autopalpazione'.

L'inizativa, come negli anni scorsi, ha come privo obiettivo quello di sensibilizzare le donne sull'importanza della prevenzione e della diagnosi precoce che ha permesso di diminure sensibilmente il tasso di mortalità.